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Станцию метро в Санкт-Петербурге закрыли почти на год
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Станцию метро в Санкт-Петербурге закрыли почти на год 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
На капитальный ремонт с 30 июля закрыта станция метро «Академическая». Станция входит в состав Кировско-Выборгской (красной) линии.
Пресс-служба Петербургского метро напоминает о закрытии станции на капремонт. В ходе ремонта будет восстановления гидроизоляция наклонного хода. Старые водоотводящие зонты заменят на новые, антивандальные. Также сообщается, что будут отремонтированы все эскалаторы, обновлены вестибюли, а светильники заменят на светодиодные. Также станцию приспособят для пассажиров с ограниченными возможностями. Планируется что работы будут продолжаться 11 месяцев.
В связи с закрытием на капитальный ремонт станции «Академическая» вносятся изменения в трассы маршрутов наземного транспорта в Калининском районе и изменяется схема движения транспорта на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта с запретом левых поворотов (за исключением «социальных» автобусных маршрутов).
Изменения в маршрутах наземного городского пассажирского транспорта:
Автобус № 61 — трасса продлена до станции метро «Политехническая».
Автобусы №№ 102, 153, 178 — трассы изменены с организацией заезда к станции метро «Гражданский проспект».
Трамвай № 38 — трасса укорочена до ж/д станции «Кушелевка».
Трамвай № 61 — трасса продлена до станции метро «Выборгская».
Транспорт от «Академической» до ближайших станций метро:
от «Академической» к «Гражданскому проспекту»: автобусы №№ 60, 102, 153, 177, 178, троллейбус № 6, «коммерческие» автобусы №№ К-95, К-175.
от «Академической» к «Политехнической»: автобус № 61, трамвай № 38, «коммерческие» автобусы №№ К-9, К-93, К-94, К-193.
от «Академической» к «Площади Мужества»: автобус № 40, трамвай № 38, троллейбус № 6, «коммерческие» автобусы №№ К-94, К-175.
от «Академической» к «Лесной»: автобус № 60, троллейбус № 31, «коммерческий» автобус № К-131.
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