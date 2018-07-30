Движение будет ограничено на улицах Нестерова и Ульянова

Движение транспорта будет ограничено на улицах Нестерова и Ульянова в центре Нижнего Новгорода с 4 августа по 30 октября, говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

С 4 по 22 августа будет закрыто движение в районе домов №9 и 41 на улице Нестерова, с 23 августа по 10 сентября будет закрыт участок улицы в районе домов №37 и 39, с 11 сентября по 2 октября — в районе дома №35.

Кроме того, с 3 по 30 октября будет закрыто движение по улице Нестерова в районе строения 34В. А с 21 по 30 октября закроют движение транспорта по улице Ульянова в районе дома 26/11.

Ограничения вводятся на основании обращения ОАО «Теплоэнерго» в связи с производством строительно-монтажных работ.