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Смертность на дорогах Москвы снизилась
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Смертность на дорогах Москвы за первое полугодие снизилась на 8% 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на столичных дорогах за первую половину текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 8%, до 196 человек. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев.
"В результате совместной работы транспортного комплекса города и ГИБДД Москвы смертность на столичных дорогах снизилась на 8%. В столице за шесть месяцев 2017 года погибли 213 человек, а в этом году за тот же период — на 17 человек меньше", — сказал Юрьев.
Он подчеркнул, что подобных результатов удалось достичь благодаря применению комплекса мер, среди которых установка видеокамер, изменение схемы движения и появление на пешеходных переходах дополнительной подсветки.
"Для нас это важная цифра, так как это реальные спасенные жизни. Мы и дальше будем работать в направлении повышения безопасности на дорогах", — заключил руководитель учреждения.
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