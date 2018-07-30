Смертность на дорогах Москвы снизилась

Смертность на дорогах Москвы за первое полугодие снизилась на 8%

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на столичных дорогах за первую половину текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 8%, до 196 человек. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"В результате совместной работы транспортного комплекса города и ГИБДД Москвы смертность на столичных дорогах снизилась на 8%. В столице за шесть месяцев 2017 года погибли 213 человек, а в этом году за тот же период — на 17 человек меньше", — сказал Юрьев.

Он подчеркнул, что подобных результатов удалось достичь благодаря применению комплекса мер, среди которых установка видеокамер, изменение схемы движения и появление на пешеходных переходах дополнительной подсветки.