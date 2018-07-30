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Движение по улице Тираспольской ограничено с 30 июля
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Движение по улице Тираспольской ограничено с 30 июля 

Newsroom24 57 минут назад
Фото: Newsroom24
Движение транспорта по улице Тираспольской (Канавинский район) ограничено с 30 июля до 20 августа. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Движение будет ограничено на двух участках дороги. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.
В частности, временно закрыт для проезда участок дороги от улицы Солнечной до улицы Жукова. На участке от улицы Искры до пересечения с улицей Жукова движение транспорта будет организовано по суженному участку дороги с ограничением скорости до 40 километров в час.
Ранее сообщалось, что проезд по улице Бурнаковской ограничен до 11 августа.
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