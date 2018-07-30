Движение по улице Тираспольской ограничено с 30 июля

Движение транспорта по улице Тираспольской (Канавинский район) ограничено с 30 июля до 20 августа. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Движение будет ограничено на двух участках дороги. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.

В частности, временно закрыт для проезда участок дороги от улицы Солнечной до улицы Жукова. На участке от улицы Искры до пересечения с улицей Жукова движение транспорта будет организовано по суженному участку дороги с ограничением скорости до 40 километров в час.

Ранее сообщалось, что проезд по улице Бурнаковской ограничен до 11 августа.