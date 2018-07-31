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Открылась выставка современного искусства Москвы
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В Манеже открылась выставка современного искусства Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выставка современного искусства Москвы открылась во вторник в Центральном Манеже. В смотре принимают участие более 50 художественных, театральных, музыкальных, видео-, арт— и кинопроектов.
"Была такая традиция в свое время, когда под эгидой еще Академии художеств в советское время здесь же, в Манеже, устраивались выставки-смотры свежих работ двух-трехлетнего периода. Это было очень важно, потому что это позволяло ощутить, чем дышит художественное сообщество", — отметил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Он также сообщил, что идея возродить такие выставки была озвучена два месяца назад на встрече молодых московских художников с мэром столицы Сергеем Собяниным. "Было сказано с самого начала, что мы помогаем только организационно, а все делают сами творческие деятели. Здесь нет руки чиновника", — подчеркнул глава столичного департамента культуры.
Первый экспонат встречает гостей сразу у входа в Манеж. Это инсталляция с использованием дополненной реальности Homo Virtualis — Человек Виртуальный — от Recycle Group, которую можно увидеть через мобильное приложение авторов.
Выставка занимает два этажа комплекса. На первом этаже представлены мультимедийные работы, перформансы, интерактивные объекты и инсталляции. Нижний, "минусовой" этаж Манежа стал площадкой для театральных представлений, кинопоказов, музыкальных импровизаций, лекций и мастер-классов.
Куратор и автор концепции выставки Катя Бочавар рассказала, что ходить по выставке следует с газетой проекта или аудиогидом, где по номерам можно найти описание объектов — "представительств проектов". Также устроители создали специальное приложение для смартфонов, в котором можно отслеживать событийную программу площадки.
"Выставка рассказывает о том, что современное искусства в наше время перестает служить как объект, а становится языком коммуникации между людьми, и на этом языке может говорить кто угодно с кем угодно. Поэтому на нашей выставке вы увидите галерею в подъезде, современное искусство в детской больнице и много других чудес", — пояснила Бочавар.
На примере плюшевых игрушек, которые делятся впечатлениями о своем участии в выставке в Facebook, Ростан Тавасиев демонстрирует зависимость от соцсетей. Арт-группа AES+F предлагает погрузиться в сознание человека, больного психозом. Проект "Граунд" предлагает "почувствовать" взаимодействие со звуком и понаблюдать за самым медленным танцем на свете, который позволяет уловить движение артиста до кончиков пальцев. На примере интерактивного перфоманса "Семеро смелых" можно буквально увидеть "служение искусства": художник готов вымыть ботинки зрителя.
Выставка "Здесь и сейчас!" будет открыта с 1 по 20 августа, вход свободный.
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