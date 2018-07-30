Московскими автовокзалами воспользовались более 3,7 млн пассажиров с начала года

Московскими автовокзалами воспользовались более 3,7 млн пассажиров с начала 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Показатель вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

«Востребованность городских автовокзалов растёт благодаря большому количеству удобных автобусных маршрутов и различным дополнительным пассажирским сервисам», — сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

По его словам, с начала года автостанции отправили более 200 тыс. рейсов.

Мосгортранс обслуживает несколько автостанций, среди которых ВДНХ, Красногвардейская, Новогиреево, Тушинская, международный автовокзал Южные Ворота.