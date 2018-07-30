Ещё
Московскими автовокзалами воспользовались более 3,7 млн пассажиров с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московскими автовокзалами воспользовались более 3,7 млн пассажиров с начала года 

RT на русском 1 час назад
Московскими автовокзалами воспользовались более 3,7 млн пассажиров с начала 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Показатель вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
«Востребованность городских автовокзалов растёт благодаря большому количеству удобных автобусных маршрутов и различным дополнительным пассажирским сервисам», — сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, с начала года автостанции отправили более 200 тыс. рейсов.
Мосгортранс обслуживает несколько автостанций, среди которых ВДНХ, Красногвардейская, Новогиреево, Тушинская, международный автовокзал Южные Ворота.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что на Калужском шоссе в Москве открыли движение по разворотному тоннелю.
RT на русском: последние новости
В «Ночном забеге» в Москве приняли участие 7,5 тысяч человек Власти Москвы намерены предоставить «Дому-2» новую площадку 1030-летие Крешения Руси: как на Украине отмечают праздник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве114
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле241
Почему в Турции обижают россиянок288
Полеты через Москву резко подорожают40
Крымский мост покорил сердца украинцев254
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение