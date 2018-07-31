В 2019 году новая ветка «Аэроэкспресса» может связать Москву с Шереметьево

Новая ветка «Аэроэкспресса» может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта Шереметьево , где в мае открылся терминал внутренних линий B, уже в ближайшее время.

Как сообщают «Известия», переговоры об этом сейчас активизировали « Российские железные дороги » (РЖД), компания «Аэроэкспресс» и Шереметьево.

Проект может быть реализован в течение 1–2 лет. Эти сроки напрямую связаны с планируемым завершением в 2019 году строительства терминала С и его интеграции с В. Мощности северной зоны после ввода нового объекта составят не менее 35 млн пассажиров в год.

Ранее «СП» писала, что в Москве выдано разрешение на строительство 104-этажного жилого комплекса в ММДЦ «Москва-Сити». Высота здания превысит 400 метров, а общая площадь объекта составит 256,4 тысячи квадратных метра.

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