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В 2019 году новая ветка «Аэроэкспресса» может связать Москву с Шереметьево
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В 2019 году новая ветка «Аэроэкспресса» может связать Москву с Шереметьево 

Свободная пресса 41 минуту назад
Фото: Москва24
Новая ветка «Аэроэкспресса» может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта Шереметьево, где в мае открылся терминал внутренних линий B, уже в ближайшее время.
Как сообщают «Известия», переговоры об этом сейчас активизировали «Российские железные дороги» (РЖД), компания «Аэроэкспресс» и Шереметьево.
Проект может быть реализован в течение 1–2 лет. Эти сроки напрямую связаны с планируемым завершением в 2019 году строительства терминала С и его интеграции с В. Мощности северной зоны после ввода нового объекта составят не менее 35 млн пассажиров в год.
Ранее «СП» писала, что в Москве выдано разрешение на строительство 104-этажного жилого комплекса в ММДЦ «Москва-Сити». Высота здания превысит 400 метров, а общая площадь объекта составит 256,4 тысячи квадратных метра.
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