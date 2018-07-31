Ещё
Назван срок открытия терминал Шереметьево C1
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Терминал Шереметьево C1 откроется к началу 2020 года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Терминал С1 в Шереметьево планируется открыть в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом сообщил директор дирекции по авиационной коммерческой деятельности аэропорта Владимир Хижняк, передает ТАСС.
Пропускная способность терминала после реконструкции составит более 20 миллионов пассажиров в год (более четырех тысяч пассажиров в час).
Терминал С1 находится на реконструкции с апреля 2017 года. Он входит в северный транспортный комплекс аэропорта Шереметьево. Ранее сообщалось, что отремонтированный терминал С1 будет интегрирован с новым терминалом В, который открылся в начале лета 2018 года.
В терминале 64 стойки регистрации. Зал прилета украшает масштабный графический портрет Владимира Маяковского. Архитектурно-планировочное решение выполнено в эстетике русского конструктивизма.
Новый терминал возводили два года. Он предназначен для обслуживания внутренних рейсов и построен к чемпионату мира по футболу.
Москва24: последние новости
МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы М.Дегтярева Москвичам рекомендовали плавать с телефоном В Москве откроется мультимедийная выставка к 90-летию Микки Мауса
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву132
Названы имена убитых россиян в Африке246
«Целебное фото» Лаврова и другие события дня11
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги33
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России307
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение