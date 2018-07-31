Назван срок открытия терминал Шереметьево C1

Терминал Шереметьево C1 откроется к началу 2020 года

Терминал С1 в Шереметьево планируется открыть в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом сообщил директор дирекции по авиационной коммерческой деятельности аэропорта Владимир Хижняк, передает ТАСС.

Пропускная способность терминала после реконструкции составит более 20 миллионов пассажиров в год (более четырех тысяч пассажиров в час).

Терминал С1 находится на реконструкции с апреля 2017 года. Он входит в северный транспортный комплекс аэропорта Шереметьево. Ранее сообщалось, что отремонтированный терминал С1 будет интегрирован с новым терминалом В, который открылся в начале лета 2018 года.

В терминале 64 стойки регистрации. Зал прилета украшает масштабный графический портрет Владимира Маяковского. Архитектурно-планировочное решение выполнено в эстетике русского конструктивизма.

Новый терминал возводили два года. Он предназначен для обслуживания внутренних рейсов и построен к чемпионату мира по футболу.