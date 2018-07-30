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В Москву вернется тридцатиградусная жара
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В Москву вернется тридцатиградусная жара 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Тридцатиградусная жара вновь вернется в Москву с середины текущей недели, при этом ветер в столице будет слабым, что усилит дискомфорт от жаркой погоды, сообщила РИА Новости специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Всю неделю погоду в столичном регионе будет определять антициклон, центр его будет располагаться на севере европейской России, поэтому у нас всю неделю будет преобладать небольшая облачность, осадков не ожидается", — рассказала Позднякова РИА Новости в понедельник.
По данным метеобюро, ночи будут в меру прохладными и комфортными — в Москве ночная температура составит порядка плюс 14 — плюс 16 градусов, по области — 11-16 градусов. В то же время, днем воздух в мегаполисе прогреется до 23-28 градусов, а в конце недели температура поднимется уже до 30 градусов.
"Если в начале недели еще будет преобладать свежий восточный ветер, то в конце недели ветер будет слабым, что будет усиливать дискомфорт, потому что при слабом ветре температура около 30 градусов — это некомфортная для Москвы погода", — сказала Позднякова, заметив, что жара вернется в столицу со среды.
Первые дожди пройдут лишь местами и по области в субботу, когда будет сказываться влияние циклона с Финского залива, добавила собеседница агентства.
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