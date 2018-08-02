Тридцатиградусная жара в Москве начнет спадать в выходные

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Тридцатиградусная жара в столичном регионе начнет спадать в предстоящие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро в четверг.

"Характер погоды в предстоящие выходные будет немного меняться. Если сейчас совершенно ясное небо и температура воздуха приближается к плюс 30 градусам, то в выходные дни у нас атмосферное давление немного понизится, будет преобладать переменная облачность", — рассказала она.

В ночь на субботу в столице будет душно, температура составит плюс 20 градусов, а во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем 4 августа составит около плюс 27-29 градусов.

В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до плюс 13-18 градусов, а днем составит плюс 23-25 градусов.

"Северный ветер сменится западным и будет более интенсивным. Если сегодня, например, у нас слабый ветер, и при высоком давлении происходит накопление вредных примесей в утренние часы, то есть город хуже вентилируется, то со сменой воздушной массы произойдет очищение столичного воздуха, и понижение температуры будет благодатно действовать для большинства жителей", — заключила она.