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Тридцатиградусная жара в Москве начнет спадать в выходные
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Тридцатиградусная жара в Москве начнет спадать в выходные 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тридцатиградусная жара в столичном регионе начнет спадать в предстоящие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро в четверг.
"Характер погоды в предстоящие выходные будет немного меняться. Если сейчас совершенно ясное небо и температура воздуха приближается к плюс 30 градусам, то в выходные дни у нас атмосферное давление немного понизится, будет преобладать переменная облачность", — рассказала она.
В ночь на субботу в столице будет душно, температура составит плюс 20 градусов, а во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем 4 августа составит около плюс 27-29 градусов.
В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до плюс 13-18 градусов, а днем составит плюс 23-25 градусов.
"Северный ветер сменится западным и будет более интенсивным. Если сегодня, например, у нас слабый ветер, и при высоком давлении происходит накопление вредных примесей в утренние часы, то есть город хуже вентилируется, то со сменой воздушной массы произойдет очищение столичного воздуха, и понижение температуры будет благодатно действовать для большинства жителей", — заключила она.
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