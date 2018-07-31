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В Москве во вторник ожидается до +27°С
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В Москве во вторник ожидается до +27°С 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.
Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что в ближайшие пять дней жителей столицы ожидает «кульминация лета». В прошедшие выходные облачные поля атмосферных фронтов покинули столичный регион, в Москве и области установится теплая и сухая погода. Синоптики отметили, что при этом ночи станут более прохладными, а уже в следующие выходные погода начнет меняться.
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