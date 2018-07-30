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Ростовчан до выходных ожидает теплая погода
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Ростовчан до выходных ожидает теплая погода 

Деловое сообщество 1 час назад
Жителей Ростова-на-Дону и области на наступившей неделе вплоть до выходных, ожидает теплая погода без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +32.. +33 градусов Цельсия, при этом сегодня, 30 июля, а также в четверг и пятницу будет ясно, а во вторник и среду — облачно, с прояснениями. Ночью столбики термометра опустятся, но незначительно — температура воздуха будет в среднем достигать +22.. +25 градусов Цельсия. Осадков также не ожидается.
В воскресенье, 5 августа, синоптики прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха составит +28 градусов. Ветер при этом будет дуть со скоростью 12 м/с.
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