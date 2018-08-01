Частично ограничено движение по улице Большой Красной в Казани

Как сообщает пресс-служба мэрии города, это связано со строительством водопровода. Распоряжение подписано исполкомом Казани . Движение ограничено в районе дома №12 по Большой Красной, рядом с Богородицким монастырем.

Также, напомним, с 28 июля по 6 августа движение перекрыто на участке от ул. Адамюка до ул. Бассейной.

С 8 августа до 12 августа перекроют участок по ул. Малой Красной в районе пересечения с ул. Бассейной, с 13 августа до 31 августа — на участке от ул. Бассейной до ул. Большой Красной.

Также с 4 августа начнется поэтапное закрытие улицы Даурской.