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Частично ограничено движение по улице Большой Красной в Казани
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Частично ограничено движение по улице Большой Красной в Казани 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Как сообщает пресс-служба мэрии города, это связано со строительством водопровода. Распоряжение подписано исполкомом Казани. Движение ограничено в районе дома №12 по Большой Красной, рядом с Богородицким монастырем.
Также, напомним, с 28 июля по 6 августа движение перекрыто на участке от ул. Адамюка до ул. Бассейной.
С 8 августа до 12 августа перекроют участок по ул. Малой Красной в районе пересечения с ул. Бассейной, с 13 августа до 31 августа — на участке от ул. Бассейной до ул. Большой Красной.
Также с 4 августа начнется поэтапное закрытие улицы Даурской.
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