96% транспортной сети метро покрыто Wi-Fi

Wi-Fi доступен более 60 тысячам пассажиров Большого кольца метро в Москве

Бесплатный интернет теперь доступен более 60 тысячам пассажиров нового Большого кольца столичного метрополитена между станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелепиха" и "Деловой центр", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы

"Интернет теперь доступен более 60 тысячам пассажиров нового кольца столичной подземки. Сеть работает во всех 18 поездах, курсирующих между станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелепиха" и "Деловой центр". К ней могут подключаться до 200 пользователей в каждом вагоне одновременно", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в тоннелях установили 40 базовых станций и проложили 40 километров кабеля. Точками доступа оборудованы все 18 поездов, которые следуют по линии. Максимальная скорость интернета в каждом из них — 150 мегабит в секунду, это позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне.

"Каждый день бесплатным интернетом в московском метро пользуются более двух миллионов пассажиров. Горожанам важно оставаться на связи даже в транспорте. Сейчас 96 процентов транспортной сети метро покрыто сетью Wi-Fi", — отметил Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Протяженность Большой кольцевой линии составит 69 километров, на ней будет 31 станция. Завершить строительство планируется в 2021–2022 годах. С открытием новых станций Большой кольцевой линии сеть Wi-Fi здесь также будет расширяться. Добавляется, что к бесплатному Wi-Fi можно также подключиться в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также более чем на 300 улицах. Городской интернет действует и в 40 парках.