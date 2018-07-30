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Собянин: необходимо добиваться качественного лечения
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Собянин считает, что необходимо добиваться качественного лечения в поликлиниках Москвы 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы московских поликлиник сконцентрированы в первичном звене, а в числе приоритетных задач необходимо добиваться качественного и комфортного лечения во всех медицинских учреждениях Москвы.
"Самые большие проблемы сегодня сконцентрированы в первичном звене. Мало создать удобную запись к врачу. Нужно добиваться качественного лечения и комфорта во всех поликлиниках Москвы", — отметил градоначальник в своем блоге.
Он добавил, что в результате запланированной программы реконструкции городских поликлиник, которая будет включать ремонт зданий, оснащение поликлиник современным оборудованием и доукомплектование учреждений врачами— специалистами, изменится не только материально-техническая база, но и атмосфера поликлиник.
Кроме того, мэр Москвы отметил важность проведения регулярных диспансеризаций, а также необходимость сделать эту процедуру максимально понятной и доступной для москвичей, для чего будет разработан специальный медицинский стандарт. "В течение ближайших лет разработаем и внедрим новый московский стандарт бесплатной диспансеризации (check up), основанный на лучших образцах европейской и мировой медицины", — сообщил Собянин.
Среди других проблем, которые обозначил мэр — обеспечение лекарственной поддержки москвичей, информирование граждан о возможностях профилактики и лечения онкологических заболеваний и внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения.
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