Доходный дом Бурениных признали памятником архитектуры

Доходный дом купцов Бурениных в центре Москвы признали объектом культурного наследия

Доходный дом Бурениных в центре столицы признали объектом культурного наследия, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

«Доходный дом купцов Бурениных (ул. Нижняя Красносельская, д. 23) признали объектом культурного наследия. Каменное четырехэтажное здание построено в 1915 г. по проекту известного российского и советского архитектора Вячеслава Олтаржевского (1880–1966 гг.) — одного из авторов первой застройки ВДНХ», — говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, доходный дом был возведен во время Первой мировой войны.

«Это одно из немногих исторических зданий на ул. Нижняя Красносельская. За более чем 100 лет не изменились ни архитектурное оформление его фасадов, ни планировка этажей. Даже сохранился световой фонарь над парадной лестницей дома. Облик дома определяют два симметричных эркера. Это архитектурное решение характерно для неоклассицизма. Некоторые декоративные элементы фасада выполнены в редком для Москвы романо-готическом стиле. Например, подъезд украшает геральдическая композиция со львами», — приводятся в сообщении слова А. Емельянова.

Отмечается, что в то же время декоративные украшения интерьеров практически полностью утрачены. Удалось сохранить лишь элементы декора потолка и вестибюля, фрагмент деревянного тамбура парадного входа и метлахскую плитку (керамическая плитка мелкого формата разнообразных форм и расцветок) лестничных площадок. На каждом этаже здания располагалось по две квартиры. На первом этаже находились парадная и черная лестницы.

До конца 2000-х гг. дом Бурениных был жилым, потом его расселили, он несколько лет пустовал. Статус объекта культурного наследия обеспечил историческому зданию на ул. Нижняя Красносельская охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия. Здание запрещено сносить, а его исторический облик нельзя нарушать», — резюмировали в пресс-службе.