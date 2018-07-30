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Тридцатиградусная жара вернется в Москву 2 августа
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Тридцатиградусная жара вернется в Москву 2 августа 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Температура в столичном регионе постепенно начнет расти с начала недели и к четвергу, 2 августа может достичь 31 градуса.
В понедельник столбик термометра поднимется до 26-27 градусов, во вторник ожидается 27-28 градусов, а в среду температура вплотную приблизится к тридцатиградусной отметке, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гитрометцентр.
Начиная с четверга и до конца недели, синоптики прогнозируют повышение температуры до 30 градусов. Осадков в будние дни не ожидается. Кратковременные дожди пройдут лишь в выходные.
Недавно в столице уже был установлен температурный рекорд 2018 года. 28 июля на главной московской метеостанции зафиксировали температур +31,1 градус.
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