В столичном регионе воздух прогреется до +27 градусов

В понедельник, 30 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов, сообщает портал «Метеоновости».

Москве в дневные часы будет +24… +26 градусов, по области от +22 до +27 градусов. Ветер — восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.

Температура, влажность и содержание кислорода в воздухе не превысят климатическую норму. Для большинства метеочувствительных людей погода будет довольно комфортной.

Однако следует обратить внимание на повышенный фон атмосферного давления. Лица с сосудистыми нарушениями могут почувствовать недомогание.

В минувшую субботу в столичном регионе выпало почти 50% месячной нормы осадков. На ВДНХ было зафиксировано 10 миллиметров дождя, в Тушине − 20 миллиметров, а на Балчуге − 5 миллиметров.

За МКАД сумма осадков варьировалась от 26 до 44 миллиметров (около 47% месячной нормы осадков).

Также 28 июля температура в столице побила годовой рекорд. Воздух в городе прогрелся до +31,1 градуса.