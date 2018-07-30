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На этой неделе в Москве будет тепло и сухо
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На этой неделе в Москве будет тепло и сухо 

Каховка 30 июля 2018
Фото: Каховка
В столице до конца недели будет сухо и тепло. Температура достигнет 25-28 градусов. Осадков практически не будет.
«В столице и Московской области переменная облачность, без существенных осадков. Сегодня температура воздуха в дневные часы составит 23-25 градусов, завтра уже немного выше — 25-27 градусов. Примерно до конца недели она не выйдет за пределы 25-28 градусов в дневные часы. По ночам температура воздуха опускаться будет до 14-17 градусов. При этом, можно уверенно говорить о том, что погода в столице будет без осадков, то есть очень комфортная летняя погода», — сообщили в центре погоды «Фобос».
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