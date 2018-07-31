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С августа РЖД переведёт часы на всех вокзалах и станциях
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С августа РЖД переведёт часы на всех вокзалах и станциях 

e1.ru 26 минут назад
Фото: e1.ru
Пассажирам поездов и электричек надо быть внимательнее — с 1 августа на вокзалах и остановках электричек будет показываться местное время. Плюс к тому именно его будут называть при голосовом информировании о прибытии или отбытии поезда. Ранее по всей стране использовалось только московское время.
— В мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда, отправляющиеся с 1 августа текущего года. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время, — пояснили в пресс-службе РЖД.
Там уточнили, что информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.
О том, как доехать на поезде на юг и не сойти с ума, какие услуги сегодня доступны пассажирам — читайте в нашем большом материале.
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