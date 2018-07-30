Участок БКЛ подключили к Wi-Fi

На участке Большой Кольцевой линии появился бесплатный WI-FI

Как сообщает портал мэра Москвы , на участке Большой кольцевой линии, введенном в эксплуатацию в феврале этого года, появился бесплатный wi-fi. Сеть доступна во всех 18 поездах, курсирующих по данному участку и единовременно в каждом вагоне к сети могут подключаться до 200 пользователей.

«Бесплатный интернет теперь доступен и пассажирам Большой кольцевой линии — ежедневно поезда на этой ветке перевозят более 60 тысяч пассажиров. Сеть работает на всех перегонах линии — от «Петровского парка» до «Делового центра»».

Отмечается, что протяженность Большой кольцевой линии составит 69 километров, на ней будет 31 станция.