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Участок БКЛ подключили к Wi-Fi
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Умерла актриса Наталья Кузнецова
Умерла актриса Наталья Кузнецова

На участке Большой Кольцевой линии появился бесплатный WI-FI 

Москва меняется 23 часа назад
Фото: © Полина Наседкина / Москва меняется
Как сообщает портал мэра Москвы, на участке Большой кольцевой линии, введенном в эксплуатацию в феврале этого года, появился бесплатный wi-fi. Сеть доступна во всех 18 поездах, курсирующих по данному участку и единовременно в каждом вагоне к сети могут подключаться до 200 пользователей.
«Бесплатный интернет теперь доступен и пассажирам Большой кольцевой линии — ежедневно поезда на этой ветке перевозят более 60 тысяч пассажиров. Сеть работает на всех перегонах линии — от «Петровского парка» до «Делового центра»».
Отмечается, что протяженность Большой кольцевой линии составит 69 километров, на ней будет 31 станция.
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