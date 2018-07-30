Бесплатный Wi-Fi заработал на Большой кольцевой линии московского метро

Москвичи теперь могут использовать бесплатный Wi-Fi в поездах Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Как отметил заммэра, Wi-Fi работает на всех перегонах — от «Петровского парка» до «Делового центра». В тоннелях БКЛ установлено 40 базовых станций, а также проложено 40 километров кабеля. В 18 поездах, следующих по этой линии, подключены точки доступа. Сообщается, что максимальная скорость интернета составляет 150 мегабит в секунду — это дает возможность осуществлять до 200 подключений в каждом вагоне поезда.

"Каждый день бесплатным интернетом в московском метро пользуются более двух миллионов пассажиров. Горожанам важно оставаться на связи даже в транспорте. Сейчас 96% транспортной сети метро покрыто сетью Wi-Fi", — подытожил Максим Ликсутов.