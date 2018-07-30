Ещё
Бесплатный Wi-Fi заработал на Большой кольцевой линии московского метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесплатный Wi-Fi заработал на Большой кольцевой линии московского метро 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Москва центр
Москвичи теперь могут использовать бесплатный Wi-Fi в поездах Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
"Бесплатный интернет теперь доступен и пассажирам Большой кольцевой линии, ежедневно поезда на этой ветке перевозят более 60 тысяч пассажиров", — цитирует Ликсутова официальный портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил заммэра, Wi-Fi работает на всех перегонах — от «Петровского парка» до «Делового центра». В тоннелях БКЛ установлено 40 базовых станций, а также проложено 40 километров кабеля. В 18 поездах, следующих по этой линии, подключены точки доступа. Сообщается, что максимальная скорость интернета составляет 150 мегабит в секунду — это дает возможность осуществлять до 200 подключений в каждом вагоне поезда.
"Каждый день бесплатным интернетом в московском метро пользуются более двух миллионов пассажиров. Горожанам важно оставаться на связи даже в транспорте. Сейчас 96% транспортной сети метро покрыто сетью Wi-Fi", — подытожил Максим Ликсутов.
Российская Газета: последние новости
Жителям Подмосковья объяснили, как получить бесплатный проезд в метро На новых станциях московского метро будет идеальный микроклимат Собянин открыл в Крылатском новый спортивно-оздоровительный центр
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко114
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео121
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер10
Как обижают россиянок в Турции, выходка Хирурга и другие события дня7
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение