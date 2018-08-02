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Трамваи «Витязь-М» перевезли свыше 30 млн пассажиров с начала года
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Трамваи «Витязь-М» перевезли свыше 30 млн пассажиров с начала года 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Трамваи «Витязь-М» перевезли свыше 30 млн пассажиров с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Свыше 30 млн пассажиров перевезли трамваи «Витязь-М» с начала 2018 г. Каждую неделю ими пользуются более 1 млн человек. Москвичи выбирают трамваи нового поколения для поездок за их удобство и надежность: транспорт оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных», — сказал М. Ликсутов.
Он отметил, что за все время работы трамваи «Витязь-М» перевезли почти 60 млн человек.
«В последние годы Москва приобретает только вместительные трамваи. С 2014 г. поставлено 260 трехсекционных трамваев Pesa и «Витязь-М». К концу 2019 г. таких вагонов будет уже 370, что составит 59% от количества трамваев, ежедневно работающих на маршрутах столицы», — заключил М. Ликсутов.
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