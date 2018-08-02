Трамваи «Витязь-М» перевезли свыше 30 млн пассажиров с начала года

Трамваи «Витязь-М» перевезли свыше 30 млн пассажиров с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Свыше 30 млн пассажиров перевезли трамваи «Витязь-М» с начала 2018 г. Каждую неделю ими пользуются более 1 млн человек. Москвичи выбирают трамваи нового поколения для поездок за их удобство и надежность: транспорт оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что за все время работы трамваи «Витязь-М» перевезли почти 60 млн человек.