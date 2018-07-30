Автовокзалы Мосгортранса с начала года обслужили более 3,7 млн пассажиров

Автовокзалы ГУП «Мосгортранс» обслужили более 3,7 млн пассажиров с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Свыше 3,7 млн пассажиров обслужили автовокзалы Мосгортранса с начала года. Это на 5% пассажиров больше, чем за такой же период в прошлом году. Востребованность легальных перевозок растет благодаря большому количеству удобных маршрутов и различным дополнительным сервисам. Отмечу, что с начала года автостанции отправили более 200 тыс. рейсов», — сказал М. Ликсутов.

Он добавил, что на сегодняшний день пассажирам доступны более 260 междугородних и международных направлений, среди которых наибольшей популярностью пользуются рейсы в Тульскую, Ростовскую, Липецкую и Волгоградскую области.

«На территории автостанций работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi. Клиенты автостанций «Варшавская», «Красногвардейская» и международного автовокзала «Южные Ворота» могут воспользоваться этими услугами в любое время благодаря круглосуточному режиму работы», — отметил М. Ликсутов.