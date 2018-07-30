Москвичи смогут пройти бесплатные обследования

Московские врачи проведут в августе экскурсии и консультации

Дни открытых дверей пройдут в августе в больницах и медицинских центрах Москвы . В рамках проекта "Входите, открыто" врачи подготовили более 150 различных мероприятий. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы

"Столичные больницы и медицинские центры проведут в августе дни открытых дверей. Московские врачи приглашают горожан на бесплатные обследования, занятия и консультации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия в больницах пройдут для пациентов по различным профилям.

"В рамках проекта департамента здравоохранения "Входите, открыто" московские врачи подготовили более 150 полезных мероприятий для москвичей, посетить которые смогут все желающие. Так, в августе около 20 клиник проведут дни открытых дверей для родителей и пар, готовящихся к рождению ребенка. Более 80 мероприятий состоится только для будущих мам — курсы, консультации, экскурсии по роддомам и лекции для беременных" — приводятся на портале слова главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Например, в рамках проекта запланированы экскурсии для будущих мам и их родственников в родильном доме городской клинической больницы Д. Д. Плетнева, в акушерском филиал № 1 городской клинической больницы № 13 проведут занятия по грудному кормлению. Кроме того, кардиологи и неврологи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова проведут консультации в Парке 70-летия Победы, а также измерят давление и проверят уровень сахара в крови.

Полную программу мероприятий в рамках проекта "Входите, открыто" можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.