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В Москве пройдут бесплатные экскурсии по архитектуре города
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В Москве пройдут бесплатные экскурсии по архитектуре города 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
С 29 июля по 29 сентября Московский дом национальностей проведет 17 бесплатных экскурсий по Москве. В программе — три автобусных маршрута, десять пешеходных прогулок и четыре экскурсии-квеста.
Одна экскурсия будет посвящена необычным зданиям Москвы: слушатели смогут увидеть доходный дом Перцовой и Дом Мельникова. Еще на одной экскурсии участники познакомятся с историей семи сталинских высоток.
Найти полное расписание экскурсионной программы можно на сайте Московского дома национальностей. Там же можно зарегистрироваться на пешеходные прогулки и квесты.
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