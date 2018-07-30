В Москве пройдут бесплатные экскурсии по архитектуре города

С 29 июля по 29 сентября Московский дом национальностей проведет 17 бесплатных экскурсий по Москве . В программе — три автобусных маршрута, десять пешеходных прогулок и четыре экскурсии-квеста.

Одна экскурсия будет посвящена необычным зданиям Москвы: слушатели смогут увидеть доходный дом Перцовой и Дом Мельникова. Еще на одной экскурсии участники познакомятся с историей семи сталинских высоток.

Найти полное расписание экскурсионной программы можно на сайте Московского дома национальностей. Там же можно зарегистрироваться на пешеходные прогулки и квесты.