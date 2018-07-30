СМИ: В Германии пассажиров поезда эвакуировали из-за подозрительного предмета

Германии пассажиры поезда были эвакуированы после обнаружения в вагоне ёмкости с подозрительным веществом. Об этом сообщает Focus Online.

Как отмечается, поезд следовал из города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне . Вскоре после отправления один из пассажиров обнаружил в вагоне подозрительную емкость. Поезд остановили на ближайшей станции в городе Ашаффенбург и эвакуировали весь состав.

На место происшествия прибыла полиция и пожарные. Специалисты проверили воздух в вагонах на наличие веществ, которые могли бы предоставлять угрозу здоровью пассажиров. Чашку Петри доставили в лабораторию для изучения находящейся в ней субстанции.