Ещё
СМИ: В Германии пассажиров поезда эвакуировали из-за подозрительного предмета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В Германии пассажиров поезда эвакуировали из-за подозрительного предмета 

RT на русском 1 час назад
В Германии пассажиры поезда были эвакуированы после обнаружения в вагоне ёмкости с подозрительным веществом. Об этом сообщает Focus Online.
Как отмечается, поезд следовал из города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне. Вскоре после отправления один из пассажиров обнаружил в вагоне подозрительную емкость. Поезд остановили на ближайшей станции в городе Ашаффенбург и эвакуировали весь состав.
На место происшествия прибыла полиция и пожарные. Специалисты проверили воздух в вагонах на наличие веществ, которые могли бы предоставлять угрозу здоровью пассажиров. Чашку Петри доставили в лабораторию для изучения находящейся в ней субстанции.
Ранее стало известно, что в Брюсселе эвакуировали станцию метро из-за подозрительного предмета.
RT на русском: последние новости
В «Ночном забеге» в Москве приняли участие 7,5 тысяч человек Власти Москвы намерены предоставить «Дому-2» новую площадку Ночными маршрутами в Москве воспользовались почти 150 тысяч человек во время ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Латвии захотели раздробить Россию111
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?263
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала42
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле50
ОБСЕ хочет в Крым13
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение