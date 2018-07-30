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Движение ограничат в районе улицы Зорге в Москве из‑за ремонта с понедельника
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Движение ограничат в районе улицы Зорге в Москве из‑за ремонта с понедельника 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В районе улицы Зорге в столице с понедельника до 31 августа ограничат движение по одной полосе из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.
«Участок 1: Проектируемый проезд №2169 от дома №19 до дома №17, строение 2, по улице Зорге. Участок 2: Проектируемый проезд №2169 в районе дома 19 по улице Зорге. Период: с 30 июля по 31 августа круглосуточно», — говорится в сообщении.
Ограничения коснутся одной полосы. Такие меры вводятся из-за реконструкции инженерных сетей на улице Зорге.
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