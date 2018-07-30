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Massive Attack процитировали нациста на концерте в Москве
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Massive Attack процитировали нациста на концерте в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Британская группа Massive Attack во время своего выступления на московском фестивале Park Live показала со сцены цитату военного деятеля нацисткой Германии Германа Геринга. Фото с концерта опубликовало издание TJournal.
Во время выступления группы на световых панелях, установленных на сцене, высвечивались заголовки новостей, мемы и различные цитаты.
«Любым народом очень легко управлять — надо сообщить, что на него собираются напасть, показать ему врага, а всех пацифистов объявить непатриотами», — эту фразу Геринга процитировали на экранах.
Среди других надписей, высветившихся во время выступления группы, оказались заголовки новостей о Дональде Трампе, высказывание американского политика Генри Уоллеса и цитата из песни Филиппа Киркорова:
Также на экранах появилось множество призывов к миру и напоминания, что «мы все в одной лодке».
В 2016 году СМИ выдвинули версию о том, что именно основатель Massive Attack Роберт Дель Ная создал образ Бэнкси — художника стрит-арта и политического активиста, известного своими остросоциальными работами.
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