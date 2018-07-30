Massive Attack процитировали нациста на концерте в Москве

Британская группа Massive Attack во время своего выступления на московском фестивале Park Live показала со сцены цитату военного деятеля нацисткой Германии Германа Геринга . Фото с концерта опубликовало издание TJournal.

Во время выступления группы на световых панелях, установленных на сцене, высвечивались заголовки новостей, мемы и различные цитаты.

«Любым народом очень легко управлять — надо сообщить, что на него собираются напасть, показать ему врага, а всех пацифистов объявить непатриотами», — эту фразу Геринга процитировали на экранах.

Среди других надписей, высветившихся во время выступления группы, оказались заголовки новостей о Дональде Трампе , высказывание американского политика Генри Уоллеса и цитата из песни Филиппа Киркорова

Также на экранах появилось множество призывов к миру и напоминания, что «мы все в одной лодке».

В 2016 году СМИ выдвинули версию о том, что именно основатель Massive Attack Роберт Дель Ная создал образ Бэнкси — художника стрит-арта и политического активиста, известного своими остросоциальными работами.