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Синоптики объявили о кульминации лета
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Синоптики объявили о кульминации лета 

Газета.Ru 1 час назад
В Гидрометцентре заявили, что в ближайшие пять дней жителей столицы ожидает «кульминация лета». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
В прошедшие выходные облачные поля атмосферных фронтов покинули столичный регион, в Москве и области установится теплая и сухая погода.
"В течение начавшейся рабочей недели столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит сухую и жаркую в дневные часы погоду", — говорится в сообщении Гидрометцентра.
При этом отмечается, что ночи станут более прохладными, а уже в выходные погода начнет меняться. Температура воздуха падать не будет, однако на смену теплой сухой погоде придут осадки.
"Антициклон будет утрачивать свое влияние, атмосферное давление будет падать, станет больше облаков, местами пройдут кратковременные дожди", — сообщает Гидрометцентр.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 30 июля.
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