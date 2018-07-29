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Тематический трамвай напомнит об оплате проезда
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Тематический трамвай напомнит об оплате проезда 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Новый тематический трамвай появился на улицах Москвы. Он курсирует по маршруту от станции метро «Октябрьская» до станции «Чистые пруды».
Тематика оформления трамвая посвящена правилам проезда на общественном транспорте столицы, а в его салоне размещены напоминания о своевременной оплате проезда и информация о преимуществах бестурникетной системы.
— Жители и гости столицы смогут узнать трамвай по размещенному на борту хештегу социальных сетей Мосгортранса #лидируйвалидируй, — рассказал директор филиала службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков. — Мы надеемся на ответственное отношение москвичей к городскому транспорту и напоминаем о значимости оплаты проезда. Она позволяет городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать столичную транспортную систему в целом. Уверен, наш трамвай никого не оставит равнодушным. Отмечу, что на следующей неделе мы запустим еще 12 таких трамваев, которые будут работать на нескольких городских маршрутах.
Кстати, тематический транспорт регулярно появляется не только в Московском метрополитене, но и на улицах города. Так, в этом году ко Дню всех влюбленных запустили трамвай, обклеенный внутри яркими стикерами в форме сердец, а ко Дню московского транспорта — трамвай со светодиодными огнями.
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