Климат-контроль: в метро установят новое российское оборудование

На платформах новых станций метро будет создан идеальный микроклимат. В этом помогут теплонасосы российского производства, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин

«Эта техника прошла успешное тестирование на станции «Саларьево» и показала, что систему вентиляции метро фактически можно дополнить функцией климат-контроля. В зависимости от времени года воздух на станциях можно не только нагревать, но и охлаждать, способствуя тем самым комфорту пассажиров и персонала станции», — объяснил он.

Сейчас для поддержания нужного уровня температуры на станциях используют оборудование, которое расходует много энергии. «В процессе опытной эксплуатации российских теплонасосов на станции „Саларьево“ экономия электроэнергии составила до 70 процентов от фактически потребляемого объема», — добавил руководитель Департамента.

При помощи новых насосов тепловые выбросы вентиляционных шахт метро можно направить на обогрев близлежащих строений, например ТПУ. Это тоже сэкономит ресурсы.

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