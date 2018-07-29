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В Москве выбрали лучшего дежурного по станции метро
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В Москве выбрали лучшего дежурного по станции метро 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Конкурс «Московские мастера» по определению лучшего дежурного по станции метрополитена прошел в столице, победителем стал Евгений Краюхин, работающий на Таганско-Краснопресненской линии, в подземке молодой специалист трудится уже 1,5 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Лучший дежурный по станции метро Евгений Краюхин, которого выбрали на конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера», работает на самой востребованной линии метро — Таганско-Краснопресненской. Он обеспечивает бесперебойную работу станций, выполнение графика движения поездов в часы пик, а также умеет быстрее других отключать напряжение с контактного рельса», — говорится в сообщении.
В метрополитене молодой специалист работает 1,5 года. В сентябре он получит награду от мэра Москвы, денежную премию и официальное звание «Лучший дежурный по станции Московского метрополитена».
Второе место заняла дежурная по станции на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Мария Катушенко, третье — Галина Киримова (Калужско-Рижская линия). Все они также получат денежные премии.
За первое место на конкурсе соревновались 160 человек. Все участники должны были продемонстрировать знания специальных сигналов и обозначений, требований охраны труда и правил обслуживания пассажиров.
По правилам, занявшие первые три места не смогут участвовать в конкурсе в следующем году. Те, кто оказались на четвертом, пятом и шестом местах, также получат премии от Московского метрополитена. Всем десяти финалистам досрочно, без экзаменов, повысят уровень квалификации.
«Дежурный по станции метрополитена — одна из самых распространенных и ответственных в метро профессий (после машиниста электропоезда). Каждый сотрудник — большой профессионал своего дела, от которого ежедневно зависят комфорт и безопасность десятков тысяч пассажиров. Евгений Краюхин демонстрирует не только отличные знания профессиональных стандартов и нормативов, но и большую любовь к своему делу», — отметил первый замначальника метрополитена — начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
«Московские мастера» — ежегодный городской конкурс профессионального мастерства, в котором соревнуются специалисты из различных городских организаций и предприятий. Перечень конкурсных профессий ежегодно меняется — в нем появляются новые номинации.
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