Программу «Мой район» реализуют с учетом мнений москвичей

Новая программа "Мой район" позволит развивать инфраструктуру города с учетом пожеланий местных жителей, заявил Сергей Собянин

"Я встречаюсь очень много в разных районах Москвы, и везде слышу от москвичей запрос: мы хотим, чтобы наш район был не хуже, чем в центре. Конечно так, как в центре, делать невозможно и не нужно, наверное, но надо делать так, чтобы каждый район был комплексно благоустроен", — рассказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, это означает, что в каждом районе будут хорошие поликлиники, библиотеки, парки, дома культуры и спортивные объекты. Программа "Мой район" направлена на комплексное развитие территорий и решение их проблем.

Ранее Собянин рассказал, что реконструкция вылетных магистралей увеличивает их пропускную способность на 25–30 процентов. Он отметил труд проектировщиков, планирующих колоссальные объекты.