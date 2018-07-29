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С. Собянин: Реконструкция магистралей увеличивает их пропускную способность на 25-30%
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С. Собянин: Реконструкция магистралей увеличивает их пропускную способность на 25-30% 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«То что мы видим на открытии дорог и развязок — это вершина айсберга, вершина той огромной работы, которую проводят десятки тысяч людей. Это огромная работа проектировщиков и строителей, которые должны запроектировать и построить эти гигантские сооружения. Каждая развязка, каждая реконструкция магистрали дает 25-30%, а то и в два раза увеличивает возможности проезда транспорта, в том числе и общественного», — сказал мэр.
Он также рассказал, что при разработке проектов в штабном режиме ведется работа с представителями коммунальных служб, с регулирующими земельные отношения структурами, с автомобилистами и с жителями столицы.
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