С. Собянин: Реконструкция магистралей увеличивает их пропускную способность на 25-30%

Сергей Собянин. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр Москвы

«То что мы видим на открытии дорог и развязок — это вершина айсберга, вершина той огромной работы, которую проводят десятки тысяч людей. Это огромная работа проектировщиков и строителей, которые должны запроектировать и построить эти гигантские сооружения. Каждая развязка, каждая реконструкция магистрали дает 25-30%, а то и в два раза увеличивает возможности проезда транспорта, в том числе и общественного», — сказал мэр.

Он также рассказал, что при разработке проектов в штабном режиме ведется работа с представителями коммунальных служб, с регулирующими земельные отношения структурами, с автомобилистами и с жителями столицы.