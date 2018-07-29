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Более 7,5 миллиона человек воспользовались первым участком БКЛ с момента открытия
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Более 7,5 миллиона человек воспользовались первым участком БКЛ с момента открытия 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Более 7,5 миллиона человек воспользовались первым открытым участком Большой Кольцевой линии за первые пять месяцев ее работы, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.
"Пять месяцев назад мы открыли участок Большой кольцевой линии от «Делового центра» до «Петровского парка». За это время станции приняли больше 7,5 миллиона человек. Пассажиропоток растет, и, что важно, снижается нагрузка на центральные пересадочные станции метро", — написал мэр.
Ранее о популярности БКЛ заявил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, самой популярной станцией кольца остается «ЦСКА».
БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией в мире, ее длина составит 69 километров. Главная задача кольца — разгрузить центральный пересадочный контур столичной подземки, позволив горожанам переходить на другие линии без поездки в центр.
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