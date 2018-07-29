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На новых станциях московского метро будет идеальный микроклимат
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На новых станциях московского метро будет идеальный микроклимат 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Современное оборудование российского производства позволит создать на новых станциях столичного метро идеальный микроклимат. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Протестировали в «Саларьево» теплонасосы российского производства. Оказалось, они могут поддерживать идеальный микроклимат на станциях метро. И к тому же экономят до 70% потребляемой сейчас электроэнергии. Составим список новых станций, где можно их установить", — отметил градоначальник.
"Саларьево", напомним, — конечная станция Сокольнической линии метро. Она была открыта в феврале 2016 года на территории Новой Москвы. В целом же строительство подземки в столице идет очень высокими темпами — только в этом году открыто восемь новых станций.
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