На новых станциях московского метро будет идеальный микроклимат

Сергей Собянин. Современное оборудование российского производства позволит создать на новых станциях столичного метро идеальный микроклимат. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр Москвы

"Протестировали в «Саларьево» теплонасосы российского производства. Оказалось, они могут поддерживать идеальный микроклимат на станциях метро. И к тому же экономят до 70% потребляемой сейчас электроэнергии. Составим список новых станций, где можно их установить", — отметил градоначальник.

"Саларьево", напомним, — конечная станция Сокольнической линии метро. Она была открыта в феврале 2016 года на территории Новой Москвы. В целом же строительство подземки в столице идет очень высокими темпами — только в этом году открыто восемь новых станций.