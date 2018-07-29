В «Ночном забеге» приняли участие 7,5 тысяч человек

В «Ночном забеге» в Москве приняли участие 7,5 тысяч человек

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Москве 28 июля состоялся «Ночной забег», в котором приняли участие 7,5 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что спортсмены поучаствовали в забеге, несмотря на дождь. «В этом году к мероприятию присоединились 7,5 тысячи человек — это рекордное количество участников за всю историю забега», — говорится в сообщении. Соревнования на маршруте длиной 10 километров проходили в центре столицы. Ранее m24 сообщало, что возле стадиона «Лужники» ограничат движение из-за «Ночного забега».