В Аптекарском огороде расцвел редкий кактус

В Аптекарском огороде МГУ расцвел редкий кактус «Подлунная красавица»

Редкий тропический кактус-эпифит "Подлунная красавица" расцвёл в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве вечером в понедельник, сообщил РИА Новости директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм.

"Редкий тропический кактус-эпифит Эпифиллум остролепестный, или "Подлунная красавица", расцвёл в Ботаническом саду. Гости сада могут увидеть ценное растение в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире. Всего у кактуса один бутон, так что столь редкое явление пропустить нельзя", — сказал Ретеюм РИА Новости.

Он рассказал, что кактус "Подлунная красавица" с крупными ароматными цветками кремового цвета распускается лишь один раз в год и только вечером и ночью, а после цветок уже навсегда закрывается ещё до рассвета.

Он добавил, что сейчас в "Аптекарском огороде" происходит настоящий "бум" цветения необычных кактусов, поэтому жителям и гостям столицы нужно спешить в сад на специальную открытую площадку.

"Прямо сейчас там цветут гимнокалициумы, невероятно красивые маммилярии, трихоцериус с цветками, размером как если раскрыть полностью ладони и расставить пальцы, это довольно эффектно, я сам поразился", — поделился Ретеюм.