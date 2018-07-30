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В Аптекарском огороде расцвел редкий кактус
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В Аптекарском огороде МГУ расцвел редкий кактус «Подлунная красавица» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Фото предоставила пресс-служба Аптекарского огорода
Редкий тропический кактус-эпифит "Подлунная красавица" расцвёл в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве вечером в понедельник, сообщил РИА Новости директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм.
"Редкий тропический кактус-эпифит Эпифиллум остролепестный, или "Подлунная красавица", расцвёл в Ботаническом саду. Гости сада могут увидеть ценное растение в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире. Всего у кактуса один бутон, так что столь редкое явление пропустить нельзя", — сказал Ретеюм РИА Новости.
Он рассказал, что кактус "Подлунная красавица" с крупными ароматными цветками кремового цвета распускается лишь один раз в год и только вечером и ночью, а после цветок уже навсегда закрывается ещё до рассвета.
Он добавил, что сейчас в "Аптекарском огороде" происходит настоящий "бум" цветения необычных кактусов, поэтому жителям и гостям столицы нужно спешить в сад на специальную открытую площадку.
"Прямо сейчас там цветут гимнокалициумы, невероятно красивые маммилярии, трихоцериус с цветками, размером как если раскрыть полностью ладони и расставить пальцы, это довольно эффектно, я сам поразился", — поделился Ретеюм.
Как отмечают в Аптекарском огороде, в Индии верят, что если загадать желание и молиться богу во время цветения Эпифиллума, это желание сбудется, а имя "Красавица под луной", или "Подлунная красавица", кактус получил в Японии.
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