На станции «Саларьево» протестировали теплонасосы

Протестировали в "Саларьево" теплонасосы российского производства. Оказалось, они могут поддерживать идеальный микроклимат на станциях #мосметро. И к тому же экономят до 70% потребляемой сейчас электроэнергии. Составим список новых станций, где можно их установить. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2018 г.