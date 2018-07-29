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В Ломоносовском районе появится школа хореографии
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В Ломоносовском районе появится школа хореографии и изобразительных искусств 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
На западе Москвы в Ломоносовском районе появится школа хореографии и изобразительных искусств. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что построить здание планируется в 2020 году.
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