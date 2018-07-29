В Ломоносовском районе появится школа хореографии

В Ломоносовском районе построим школу хореографии и изобразительных искусств. В ней смогут заниматься школьники и малыши. На первом этаже будет живопись и скульптура, на втором — актовый зал, а на третьем — танцы. Построить здание планируем в 2020 году. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2018 г.