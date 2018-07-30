На «Активном гражданине» стартовало голосование за лучшее фото о Москве

В понедельник в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого пользователи выберут три лучших фотоработы о Москве , говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Голосование проходит в рамках VI Конкурса городской фотографии «Планета Москва».

«Горожанам предлагается на выбор 45 фотографий, вошедших в полуфинал в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город», для удобства — они разделены на три части, по пятнадцать фотографий. Авторы трех работ, набравшие наибольшее количество симпатий, получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции финалистов, открытие которой состоится 18 августа в парке «Зарядье»», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Он отметил, что в этом году в «Планете Москва» приняли участие около 500 фотографов.

«В конкурсе участвуют не только профессионалы, но и любители. Чтобы мастерство наших участников росло год от года, информационные партнеры — ТАСС и «Вечерняя Москва» организовали увлекательные экскурсии и мастер-классы. А мы, как организаторы, постарались заинтересовать участников панорамными съемками в рамках фототуров на смотровые площадки и крыши», — добавил Левкин.