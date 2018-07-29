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До 1 ноября появятся новые маршруты общественного транспорта
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До 1 ноября появятся новые маршруты общественного транспорта
Деловое сообщество
3 часа назад
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В структуре общественного транспорта планируются масштабные изменения, сроки которых перенесли на 1 ноября. Так, появятся новые маршруты, а некоторые будут убраны. Ранее проект планировали реализовать до 1 августа.
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