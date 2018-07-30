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Почти 50% месячной нормы осадков выпало за ночь в Московском регионе
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Почти 50% месячной нормы осадков выпало за ночь в Московском регионе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
За минувшую ночь в Москве и в Подмосковье в результате сильных дождей выпало почти 50% от месячной нормы осадков, сообщает РИАМО.
"За сутки местами выпало до 47% месячной нормы. В Москве на ВДНХ в осадкомеры вечером за 1-2 часа попало 9 миллиметров небесной влаги. В окрестностях Москвы местами пролилось до 16-25 миллиметров", — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он уточнил, что больше всего выпало в Павловском Посаде — 43 миллиметра осадков.
По его словам, месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.
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