Почти 50% месячной нормы осадков выпало за ночь в Московском регионе

За минувшую ночь в Москве и в Подмосковье в результате сильных дождей выпало почти 50% от месячной нормы осадков, сообщает РИАМО

"За сутки местами выпало до 47% месячной нормы. В Москве на ВДНХ в осадкомеры вечером за 1-2 часа попало 9 миллиметров небесной влаги. В окрестностях Москвы местами пролилось до 16-25 миллиметров", — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Он уточнил, что больше всего выпало в Павловском Посаде — 43 миллиметра осадков.

По его словам, месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.