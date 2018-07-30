98% от месячной нормы осадков выпало в Москве в июле

Анатолий Цыганков. Количество осадков в столице в июле оказалось близким к многолетним значениям, в ближайшую неделю в Москве ожидается хорошая и солнечная погода, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра РФ

«Этот июль по количеству осадков можно назвать нормальным. Месячная норма для Москвы составляет 94 миллиметра, а выпало 92,2 миллиметра. По температуре июль в столице оказался немного выше климатической нормы. При этом в прошлом году он был немного холоднее многолетних значений», — сказал Цыганков.

Он уточнил, что на 29 июля суммарное количество выпавших осадков, зафиксированных за месяц на ВДНХ, составляет 98% от нормы, и сильных изменений в статистике не ожидается. Он также отметил, что 28 июля стало самым теплым днем с начала 2018 года — температура воздуха составила 31,1 градуса. Предыдущий максимум был достигнут 30 июня и составил 30,6 градуса. Однако жару нельзя назвать рекордно аномальной для столицы — 29 июля 2010 года воздух прогрелся до 38,2 градуса.

«До конца лета все может быть, в том числе грозы или ураганы, но такие прогнозы давать преждевременно. На ближайшую неделю ничего не ожидаем, кроме хорошей, солнечной и жаркой погоды», — заключил Цыганков.