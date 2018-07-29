Пять электричек Савеловского направления МЖД частично отменены утром 29 июля

Об этом сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

«Савеловское направление. Частично отменены поезда: №6215 Лобня-Кубинка-1 на участке Лобня-Москва; №6208 Можайск-Дмитров на участке Москва (Белорусский вокзал)- Дмитров ; №6381 Талдом-Москва на участке Лобня-Москва; №6217 Дубна-Звенигород на участке Марк-Звенигород; №6303 Савелово-Москва на участке Марк-Москва», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, кроме того, полностью отменена электричка из Икши в Москву (№6505).