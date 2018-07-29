Движение электричек на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД вошло в график

Пригородные поезда на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) курсируют по расписанию, сообщает пресс-служба магистрали.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам пригородные поезда Савеловского направления, в том числе диаметральные, которые поступают и уходят на Белорусский ход, следуют с увеличенным интервалом. В целях сокращения опоздания несколько электропоездов сняли с рейсов.