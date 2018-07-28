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Московский метрополитен готов к работе во время непогоды
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Московский метрополитен готов к работе во время непогоды 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице до конца суток 28 июля ожидается еще один сильный ливень.
Московский метрополитен работает в штатном режиме во время непогоды в столице 28 июля.
— И в жару, и в непогоду движение в метро идет строго по графику. Скорее к нам: у нас сухо и комфортно. С радостью довезем вас до нужной станции (и даже дадим возможность переждать у нас ливень), — сообщила пресс-служба столичного метров социальной сети Twitter.
И в жару, и в непогоду #всянадежданаметро. Движение в #мосметро идет строго по графику. Скорее к нам: у нас сухо и комфортно. С радостью довезем вас до нужной станции (и даже дадим возможность переждать у нас ливень)
— Мосметро (@MoscowMetro) 28 июля 2018 г.
Ранее москвичей предупреждали о том, что во второй половине дня 28 июля ожидаются сильный дождь, град и гроза. Ливень накрыл город около 18:30 по московскому времени (по теме…). Кроме того, еще один сильный ливень ожидается в столице до конца суток. Между тем 28 июля в Москве стало самым жарким днем с начала года.
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