Московский метрополитен готов к работе во время непогоды

В столице до конца суток 28 июля ожидается еще один сильный ливень.

Московский метрополитен работает в штатном режиме во время непогоды в столице 28 июля.

— И в жару, и в непогоду движение в метро идет строго по графику. Скорее к нам: у нас сухо и комфортно. С радостью довезем вас до нужной станции (и даже дадим возможность переждать у нас ливень), — сообщила пресс-служба столичного метров социальной сети Twitter.

И в жару, и в непогоду #всянадежданаметро. Движение в #мосметро идет строго по графику. Скорее к нам: у нас сухо и комфортно. С радостью довезем вас до нужной станции (и даже дадим возможность переждать у нас ливень)

— Мосметро (@MoscowMetro) 28 июля 2018 г.