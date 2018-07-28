Ещё
Часть платформы «Кунцевская» будет закрыта 30 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть платформы «Кунцевская» будет закрыта 30 июля 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В связи с ремонтными работами, часть платформы «Кунцевская» будет закрыта для пассажиров 30 июля. Высадка прибывающих на станцию будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пресс-служба московского метрополитена отмечает, что на станции «Кунцевская» продолжаются ежедневные ремонтные работы. Временно вход и выход к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться обратно.
Сообщение Часть платформы «Кунцевская» будет закрыта 30 июля появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Москве отремонтировали около 12 миллионов квадратных метров асфальта На станциях «МЦК» пассажирам раздают воду Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль Италии в саду «Эрмитаж»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин346
В Госдуме обрадовали россиян180
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам612
«Его дни в посольстве сочтены»36
Лавров ответил на требование Армении242
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение