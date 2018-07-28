Часть платформы «Кунцевская» будет закрыта 30 июля

В связи с ремонтными работами, часть платформы «Кунцевская» будет закрыта для пассажиров 30 июля. Высадка прибывающих на станцию будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пресс-служба московского метрополитена отмечает, что на станции «Кунцевская» продолжаются ежедневные ремонтные работы. Временно вход и выход к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться обратно.