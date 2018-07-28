На участках двух улиц ввели двустороннее движение

Изменения введены после завершения программы благоустройств
В Тверском районе Москвы ввели двухстороннее движение на пересечении 1-й Миусской улицы с Лесной улицей, а также на участке 2-го Лесного переулка (от 4-го Лесного переулка до Лесной улицы).
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Кроме того, на 2-й Миусской улице появилась пешеходная зона. Изменения произошли после завершения работ по благоустройству. Они улучшат движение транспорта в районе, а также сделают прогулки горожан более комфортными.
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Автомобилистам нужно быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.